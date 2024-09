La Chine et le monde

Cet ouvrage vise à fournir une synthèse claire et accessible sur la situation politique, économique, sociale et géopolitique de la Chine d'aujourd'hui, et apporte un éclairage précis et très actuel sur certains enjeux sensibles ayant un impact international : droits de l'homme, question des frontières, revendications territoriales, approvisionnement énergétique, dégradation de l'environnement, gestion des ressources alimentaires.