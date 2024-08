L'essentiel de la civilisation coréenne

Outil pratique, cet ouvrage vous propose un tour d'horizon complet de la Corée d'hier et d'aujourd'hui, du premier royaume de Kochoson à la division actuelle avec, au Nord, un régime totalitaire qui développe son arsenal nucléaire, et au Sud, une démocratie au soft power grandissant marquée par le libéralisme. En 50 fiches thématiques claires et concises, il comprend les grandes notions sur : ? l'histoire de la péninsule des origines à nos jours ; ? la géographie (climat, démographie et urbanisme) ; ? les principales religions en Corée ; ? l'économie, marquée, au Sud, par les chaebols ; ? la société et ses changements ; ? les arts et les médias (littérature, K-pop, cinéma, drama, etc.) ; ? la vie quotidienne (langue, éducation, travail et gastronomie). Il contient également de nombreux encadrés abordant des aspects particuliers relatifs à la République populaire démocratique de Corée, l'un des pays les plus méconnus du monde.