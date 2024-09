Greffier. Concours externe, Concours interne, 3e concours, Examen professionnel C en G, Edition 2025

Complet, ce livre permet de préparer : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE La note de synthèse (concours externe et 3e concours) Le cas pratique (concours interne) Les questions juridiques (concours externe et interne) Les mises en situation professionnelle (examen professionnel)L'EPREUVE D'ADMISSION Entretien avec le juryL'autrice propose des conseils méthodologiques et des exercices corrigés pour comprendre les attendus du jury et mieux réussir les épreuves de sélection.