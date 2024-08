Myrodia Tome 2 : La Forêt des Absents

Que feriez-vous si vous aviez découvert que votre père venait d'un pays inconnu nommé Myrodia, où les gens ont tous le " nez absolu " et savent créer des parfums magiques ? Que votre mère avait disparu et était accusée de comploter avec les Absents, les ennemis de ce pays ? Que vous étiez la dernière parfumeuse capable de sauver votre peuple ? C'est bien ce que se demande Rose, de retour à Myrodia pour aider son ami Eole à retrouver sa petite soeur, et pour enfin découvrir les sombres mystères que cache la forêt des Absents.