En 2023, dans le cadre de la riche programmation célébrant son centenaire, la villa Noailles a invité Ronan Bouroullec à présenter trois expositions : Dessins quotidiens à l'Hôtel des Arts de Toulon, Les mains à l'argile à la Galerie du Canon et Productions récentes au sein même de la villa Noailles. L'invitation a pris la forme d'un triptyque résonnant avec l'univers de Ronan Bouroullec où les effets de déploiement, de dépliage, de mise en perspective et d'organisation des plans visuels occupent une place centrale. Le projet graphique de ce livre en est le prolongement. Pour la première fois sont rassemblées dans un même ouvrage les trois pratiques quotidiennes et entrelacées de Ronan Bouroullec : le dessin, l'argile - à travers ses sculptures-céramique, ses vases, ses carreaux de parement, ses bas-reliefs - mais aussi ses dernières propositions du design d'objet et de projets in situ avec notamment l'aménagement de la chapelle Saint-Michel de Brasparts.