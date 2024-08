Reconnaître les oiseaux. Guide d'identification de 100 oiseaux grandeur nature

Grâce à son mélange de caractéristiques géographiques (des côtes océaniques accidentées, des plages balayées par la mer, des régions boisées, de hautes montagnes et des prairies alpines, etc.), la France est un territoire privilégié pour l'observation des oiseaux. Retrouvez, dans ce livre, près de 100 espèces classées par catégories, des oiseaux percheurs aux oiseaux de proie en passant par les oiseaux de mer, du petit colibri-abeille de 5 cm à l'albatros hurleur dont l'envergure peut atteindre 3, 5 m. Ce guide d'identification à taille réelle vous donnera de nombreuses indications en photos sur leur plumage, leur vol, la couleur de leurs oeufs et de multiples informations concernant leur chant, leur habitat ou encore leur période de reproduction...