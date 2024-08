60 dictées pour s'entraîner. La meilleure façon de progresser en orthographe

S'entrainer à écrire des dictées et comprendre ses fautes permet de ne plus en refaire ! MaitressAdeline propose ici 60 dictées couvrant toutes les difficultés courantes de la langue française. - Des dictées à faire en famille avec 3 niveaux de difficulté : pour le primaire, pour le collège et le lycée et pour les adultes - Des QRcodespour écouter les dictées lues par MaitressAdeline - Des correctionsavec des codes couleurs clairs pour décrypter les erreurs courantes