Salad Days Tome 5

C'est un tome de célébration : Jiang Shen a eu son premier cours par son futur professeur, mais il a aussi vu que les attentes de celui-ci sont importantes. Bai Jinyi a lui aussi une plus grande pression après son combat et son entraînement va devoir redoubler d'intensité. En continuant de se soutenir dans leur travail et leur passion, ces deux étoiles vont continuer à se rapprocher.