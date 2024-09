A la petite fille que tu étais

La définition du bonheur, selon le dictionnaire, est multiple. Synonyme de chance, état de complète satisfaction ou bien encore de joie. Ma vie était un résumé des trois propositions, jusqu'à ce qu'une catastrophe vienne bouleverser mon existence. "Maman, c'est bizarre ce mot : tumeur. Tu... meurs, est-ce que ça veut dire que je vais mourir ?? En 2009, le cancer s'est abattu sur ma famille avec rage. Il s'est attaqué sans vergogne à l'enfance insouciante de ma fille Margaux, alors âgée de treize ans. En quelques heures à peine, nous avons plongé dans l'abîme du monde médical. Le désarroi, la peur, le doute, la colère, et l'espoir ont eu raison de nous durant seize mois. Ce livre est un hommage à notre enfant, une guerrière devenue étoile. Il est le fil d'Ariane avec nos souvenirs et ceux d'une soeur trop tôt perdue. Le témoignage d'une force laissée en héritage pour transformer le monde de demain et créer "? Imagine for Margo, enfants sans cancer ? ". Go, Fight, Win ? - Vas-y, Bats-toi, Gagne ! Patricia Blanc est la Présidente fondatrice de l'association Imagine for Margo qui mobilise les acteurs clés de la santé et collecte des dons afin d'accélérer la recherche européenne contre le cancer des enfants. L'association mène également des actions pour sensibiliser à la cause, améliorer le bien-être des enfants malades et soutenir leurs familles. Livre vendu au profit de l'association Imagine for Margo