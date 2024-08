Dear Fake Lover

Prenez-vous au jeu, cette romance fake dating bouleversante va vous faire passer par toutes les émotions ! Etes-vous prêts à devenir fans de Louann et Louise ? La vie de Louise rime avec monotonie. Bosser dans la librairie familiale, ne pas penser à son père parti trop tôt, et tourner des vidéos ASMR pour apaiser ses crises d'angoisse, voilà son quotidien. Un peu déprimant, d'accord, mais elle s'en contente. Surtout qu'elle a Mackenzie, sa meilleure amie rencontrée sur Internet. Louann, plus connu sous son nom d'acteur Lanohe Swayze, a la vie dont tout le monde rêve. Il est l'acteur britannique le plus primé de sa génération. Son quotidien, c'est les tapis rouges, le feu des projecteurs et les fans hystériques. Mais en réalité, les paparazzis et les rumeurs lui pourrissent la vie. Pour étouffer la dernière histoire qui circule sur lui, son agente a une idée de génie : annoncer ses fiançailles avec une parfaite inconnue. Et qui de mieux pour jouer ce rôle que Louise, la meilleure amie si discrète de sa petite soeur Mackenzie ? Le deal est conclu. Louise va devoir jouer le rôle de la fiancée modèle pendant trois mois. Après tout, c'est peut-être l'occasion rêvée de booster sa petite carrière de vidéaste sur Internet.