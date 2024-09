National Parks Mystery Tome 2 : Sauvage et sans merci

Un double-jeu, un thriller intense en plein coeur de l'Arctique, une lecture dévorante ! Dans un coin reculé de l'Alaska, l'agent du bureau des Services d'Investigation Felicity Harland doit affronter le mystérieux gourou d'une secte aux tendances meurtrières. Une enquête palpitante au grand air, qui séduira les fans de Sonia Delzongle et Ragnar Jónasson. Week-end de repos pour Felicity Harland ! C'est suffisamment rare pour être souligné ! Mais ce repos va être de courte durée : un jeune couple est retrouvé mort aux portes du Parc National de Gates of the Arctic. Harland demande à son partenaire Hux, l'ancien marine de la Navy, de l'aider. En étudiant cette scène de crime si particulière, Harland et Hux en arrivent à une conclusion évidente : il ne s'agit pas d'un simple accident. La piste les mène à une secte dirigée par un gourou mystérieux qui recrute des couples pour alimenter son "culte de la fertilité" dans un coin isolé de l'Arctique. Harland et Hux n'ont pas le choix : pour résoudre cette enquête, ils vont devoir infiltrer cette secte, et jouer à un jeu aussi dangereux que mortel.