Runaway Princess

Qui a dit qu'une jupe en tulle et un bleu de travail n'allaient pas ensemble ? Laissez-vous transporter par cette Rom-Com qui mêle royauté et secrets familiaux. En apparence, la vie de Carlotta ressemble à un conte de fées : c'est une princesse italienne, héritière d'une grande famille, habituée au luxe... Mais en réalité, elle n'est pas heureuse. Lorsqu'elle apprend que ses parents veulent la marier à un riche prince allemand pour consolider une alliance, elle décide de tout plaquer pour s'enfuir à l'autre bout du monde. Elle atterrit au fin fond de l'Alabama, à Magnolia Springs, une petite ville bien loin de sa vie de paillettes. Joseph mène une vie tranquille d'homme divorcé. Son quotidien est bercé par les rires de ses deux enfants et le vrombissement des moteurs qu'il répare. Pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. Son passé et ses affaires de famille, il préfère les oublier. Ces années sombres sont derrière lui. Tout les oppose, rien ne les destine à s'aimer... Mais... Peut-être que finalement, Carlotta et Joseph ne sont pas si différents ?