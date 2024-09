Le Rêveur. Tome 1, Magie primordiale, Edition

Embarquez avec Amy pour Séoul, dans le monde de la Kpop, où faux-semblants, trahisons, amour et magie se mélangent ! Pas facile pour Amy d'avoir des pouvoirs magiques. Descendante d'une impressionnante lignée de sorcières, toutes plus puissantes les unes que les autres, petite-fille de la matriarche du coven, elle a la pression, c'est le moins que l'on puisse dire. Surtout que ses pouvoirs ont tendance à n'en faire qu'à leur tête et que l'heure des décisions arrive, de celles qui déterminent l'avenir. Bien décidée à ce qu'elle fasse ses preuves, sa grand-mère l'envoie à Séoul pour aider Young Jae, un chanteur de Kpop. Bon, il y a pire comme mission, Young Jae est du genre séduisant, et Amy a toujours adoré la musique. Mais... Si Amy pense que cette mission sera simple, elle se trompe. Car le voile des apparences peut dissimuler beaucoup de choses, dont la vérité. Sa vérité.