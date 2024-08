L'oracle de Belline. Le guide complet d'initiation

Le guide complet de l'oracle de Belline Décryptez le plus puissant des jeux divinatoires. L'oracle de Belline apporte des réponses précises à toutes vos interrogations et offre une véritable plongée dans l'inconscient. Il est composé de 53 cartes et de 7 familles regroupées par planètes et par thèmes (famille, travail, argent, relations...). Grâce à ce manuel précis et détaillé, fruit de plus de trente ans d'expérience et de recherches, l'oracle de Belline deviendra votre plus fidèle ami. Vous découvrirez : - Une méthode exclusive et différentes techniques de tirage pour une prise en main facile, accessible et intuitive de l'oracle. - La présentation des 53 cartes avec leur symbolique profonde et leurs messages cachés. - De nombreux exercices et études de cas pour vous orienter dans l'interprétation des cartes. - Différentes techniques de tirage. Avec ce guide complet, les mystères et possibilités infinies de l'oracle de Belline s'ouvrent à vous ! Elle explore les mystères de l'oracle de Belline depuis plus de trente ans. Reconnue comme la spécialiste du Belline en France, Françoise Miquel réunit dans ce guide toute sa connaissance et ses secrets.