Français GS. Guide pédagogique, Edition 2024

Un guide des séances pratique et complet pour préparer avec une méthode 100 % syllabique un apprentissage solide de la lecture et de l'écriture : phonologie, code alphabétique et compréhension. Ce guide pédagogique accompagne le fichier de l'élève et les cahiers d'écriture en proposant la mise en place d'activités langagières systématiques fondées sur des principes dont l'efficacité a été démontrée : le programme PARLER a en effet été testé en situation dans plus de 600 classes de GS et de CP avec succès. La progression inclut tous les domaines de l'apprentissage : la compréhension, la phonologie, le code alphabétique, l'écriture, pour un enseignement de la lecture et de l'écriture précoce, explicite et structuré. De nombreuses illustrations contribuent à faire de ce guide le support idéal pour un apprentissage efficace de la lecture selon une progression syllabique, et de l'écriture grâce aux conseils de Stéphanie Leprêtre, graphoéducatrice créatrice de la police d'écriture LDE.