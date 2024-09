Carnet de liaison avec ma nounou. Astuces, conseils et espaces pour échanger

Le carnet indispensable pour gérer sereinement la garde de votre bébé. Chaque matin, notez vos indications et toutes les informations utiles, puis retrouvez le soir la page complétée pour tout savoir de la journée de votre petit. Le petit plus : un protège-cahier pour garder le carnet toute l'année et glisser dans les rabats les documents importants.