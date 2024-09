Déontologie pour les psys. Manuel de déontologie professionnelle pour les praticiens de l’accompagnement psychologique

Depuis l'explosion des psychothérapies humanistes et relationnelles dans les années soixante en France, de nombreuses associations professionnelles ont vu le jour afin de regrouper les praticiens des différentes méthodes, d'organiser rencontres et confrontations des théories et des pratiques, et d'encadrer autant que possible les praticiens en se dotant de codes de déontologie professionnelle et de commissions de traitement des plaintes. Si le domaine théorico-clinique a été largement exploré grâce à des échanges féconds, nous constatons que celui de la déontologie n'a pas été suffisamment développé. Les codes et commissions sont restés comme des gendarmes pour alerter et sanctionner les dérives les plus graves, mais la pédagogie même de la déontologie n'a pas été véritablement approfondie. Il manque à la profession un manuel de référence intégrant la déontologie et la loi en proposant une méthode de construction d'une analyse éthique des situations concrètes rencontrées. C'est l'objectif de cet ouvrage qui entend s'adresser à tous les professionnels en exercice, quelle que soit la méthode qu'ils pratiquent, également aux étudiants et à leurs formateurs. A la fois livre de référence et guide pratique, illustré de nombreux exemples cliniques, il a vocation à accompagner les praticiens au quotidien. Ce travail original, qui n'a pas d'équivalent à ce jour, représente un enjeu majeur dans la défense de la crédibilité de la profession et des professionnels de ces thérapies qui peinent à être reconnues et suscitent encore la méfiance des autorités, alors même qu'elles participent pleinement à la prévention et la santé psychosociale de la population.