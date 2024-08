Itinéraire d'un étudiant en fac. Comment j’ai survécu à l’université

Tout bachelier et parents de bachelier le sait : avant même d'y entrer, l'Université est aujourd'hui une machine à sélectionner. S'ils renvoient parfois une image de dilettantisme, les étudiants sont confrontés à une rude concurrence, dorénavant accentuée – dès la première année - par Parcoursup. Partiels déterminants, concours, entrée restreinte en thèse et accès difficile à certaines professions... Faire des études ne suffit plus et c'est bel et bien un parcours du combattant qui attend chaque étudiant, peu importe la filière. Prenant l'allure d'un journal de bord du quotidien, ce livre est avant tout le témoignage d'un ex-étudiant qui, durant ses sept années en faculté de droit, a été le spectateur des bons et des mauvais moments propres à ce monde si particulier. Plus qu'un témoignage, l'auteur, aujourd'hui avocat au barreau d'Amiens, y délivre ses conseils et astuces pour quiconque souhaiterait s'engager dans une voie similaire. Au-delà de la vie d'étudiant, Anthony Alexandre aborde les premières années d'enseignement à l'Université et l'entrée en thèse de doctorat, ainsi que la dure réalité des concours d'accès aux professions judiciaires. Un récit de ses années passées sur les bancs de la fac, agrémenté d'anecdotes drôles et parfois émouvantes, mais toujours riches d'enseignements. Cet ouvrage s'adresse à tous les étudiants, de droit ou d'autres disciplines, mais aussi aux anciens et futurs étudiants, ou tout simplement à tous les curieux qui s'intéressent à cet univers. Entrer à l'Université est une chose, encore faut-t-il y survivre.