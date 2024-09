Cinémathérapie. Quand les films font du bien

Le cinéma est un outil thérapeutique merveilleux. Voir un film, c'est partir à la rencontre de l'univers d'un réalisateur, mais aussi projeter ses difficultés intimes, tout en restant à distance : comprendre quelque chose de soi, mais sous couvert de fiction. Catalyseur d'émotion, support de réflexion, les films nous permettent de mieux comprendre les maux de notre société et les pathologies mentales si difficiles à cerner. Dans ce livre, Nathalie Faucheux traite d'une question sensible : comment aborder les troubles mentaux grâce à l'art ? Le cinéma s'est toujours emparé des différentes pathologies mentales et, à travers l'illustration cinématographique, cet ouvrage nous invite d'abord à mieux définir les maladies psychiques grâce à une sélection de films les abordant sans idées reçues ni clichés. L'auteure présente ensuite une liste de films qui "font du bien" pour les lecteurs souhaitant apaiser leurs tensions, soulager une souffrance ou simplement trouver un message positif à puiser dans ces oeuvres. On peut picorer cet ouvrage comme un paquet de pop-corn, le laisser pour mieux y revenir en cas de besoin, mais toujours l'avoir sous la main comme un guide de survie.