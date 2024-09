Le thérapeuthe et le philosophe. Atteindre un but par le non-agir, 2e édition

Pour atteindre le but, il faut l'abandonner. Cette étrange assertion de Gregory Bateson, père fondateur de l'approche systémique, est le fil conducteur de ce livre. Il explore les processus que nous mettons en oeuvre lorsque nous poursuivons un but, quel qu'il soit. D'abord le rétrécissement du champ de la conscience qui se produit alors, lorsque nous ne prenons plus en compte que les informations susceptibles de nous rapprocher du but. Tout se met à ressembler à un marteau pour qui doit enfoncer un clou. Puis nous élaborons des plans, étapes par étapes. Nous planifions. Enfin nous nous efforçons de modeler notre environnement à l'image du plan. Et ce faisant, nous négligeons les régulations systémiques de la nature, engendrant par là des désastres écologiques mais aussi une corruption des relations humaines. Les effets dommageables de ce processus, l'auteur les constate aussi dans sa pratique de thérapeute : un homme d'affaire, mu par la volonté de développer son entreprise, ne remarque pas qu'il s'éloigne irrémédiablement de sa femme et de ses enfants , une enseignante voulant absolument contrôler sa classe finit par se faire agresser par ses élèves , une maman voulant rassurer sa fille inquiète de l'avenir n'aboutit qu'à l'effrayer davantage... telles sont quelques-unes des illustrations cliniques qui émaillent cet ouvrage.