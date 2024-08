Soulmates Tome 1 : Les voleurs de New York

Deux âmes soeurs liées par le destin Sur le papier, tout oppose Paige et Aaron : elle est la fille d'un des hommes les plus riches et influents de New York, lui a grandi dans l'un des quartiers les plus sordides de Brooklyn. Pourtant, lorsque leurs chemins se croisent pour la première fois, c'est l'électrochoc ; c'est comme s'ils s'étaient toujours connus. Aaron ferait n'importe quoi pour attirer son attention et combler tous ses désirs, quitte à tremper dans ls pires combines. Paigne ne parvient pas à rester en place ni museler son besoin d'indépendance, mais ne supporte pas d'être éloignée de lui. Jusqu'où leur jeu dangereux les mènera-t-il ? Incarner les Bonnie et Clyde des temps modernes suffira-t-il à garder intacte l'étincelle qui les consume, ou se brûleront-ils les ailes ? Le destin ne cesse de les réunir et de déterrer des secrets bien gardés... Les deux voleurs de New York remporteront-ils la partie ensemble ou l'un d'eux s'enfuira-t-il avec le butin ?