Jardiner avec la lune en biodynamie. Edition 2020

Le nouveau millésime 2025 signé du Mouvement de l'Agriculture biodynamique pour les jardiniers qui veulent jardiner avec la lune pour être autonomes et créateurs de biodiversité. Un calendrier détachable complet 2025 pour organiser toute son année. Jour après jour, tout ce qu'il faut savoir pour jardiner avec la lune et les planètes, apporter des soins naturels et biodynamiques à son jardin. - Les principes de base pour comprendre l'influence de la Lune et des planètes sur le jardin, les récoltes, les abeilles, la vigne, les transformations... - Présentation de la biodynamie et ses applications concrètes au jardin : préparations biodynamiques et soins des plantes par les plantes, compost, rotations des cultures, associations favorables, semis, réalisation de ses propres graines... - Le décryptage météorologique pour comprendre, observer et noter sa météo locale et toutes les variations climatiques pour mieux guider le jardinier. - Un calendrier 2025 détachable qui détaille les travaux à faire au jardin au fil des jours.