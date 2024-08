Prière universelle enrichie au cours des siècles par diversesmétaphores et exquises images, les Litanies de la Vierge sont composées d'unesérie d'invocations qui exaltent les qualités de Notre-Dame comme un long poèmeégrené par les voix des fidèles, génération après génération depuis l'époquemédiévale. L'Herbier de la Vierge a été conçu entre 2022 et 2023 parl'artiste et poétesse Gabrielle de Lassus Saint-Geniès en hommage à cetteprière, sous la forme d'une méditation artistique. Elle a constitué un ensemblede 72 tirages uniques unissant des végétaux connus ou moins connus à chaquestance des litanies grâce à sa technique de prédilection : le cyanotype. Ceprocédé photographique né au XIXe siècle unit les dons de la nature à la lumièredu soleil, le bleu de Prusse à la fraîcheur de l'eau et au souffle de l'air. Cesphotogrammes botaniques bleu et blanc - aux évidentes couleurs mariales - sedéploient comme une flore mystique. Les Litanies de Lorette (1587)ont servi de base structurelle à cet ensemble divisé en quatre thèmes : Mère, Vierge, Eve Nouvelle et Reine. Elles ont été volontairement modifiées etrenforcées par l'artiste avec des ajouts de formulations issues de la traditionmédiévale mais aussi du XIXe jusqu'au XXIe siècle afin d'en enrichir la poésieet de mettre en valeur des litanies anciennes tout en les unissant auxadjonctions récentes du pape François en 2020. L'universalitéséculaire du latin botanique fait écho à l'universalité du latin de l'Eglise, ici réunis au service d'une louange envers le cosmos dans l'esprit de Laudatosi' : la contemplation de la nature incite à sa protection, sous l'oeil de laReine de toute la Création.