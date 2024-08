La nouvelle revue Education et société inclusives N° 98/99 : Les relations avec les pairs : un soutien aux dynamiques inclusives ?

Ce numéro de la revue contribue à mieux comprendre les leviers et les obstacles au développement des relations entre pairs, lorsque l'un d'entre eux au moins est en situation de handicap, et ce aux différents âges de la vie. Cette question se révèle essentielle, car il existe un consensus dans la communauté scientifique pour souligner que les enfants présentant des spécificités, quels que soient leurs troubles, rencontrent des difficultés majeures à participer à des interactions et/ou à les initier avec les enfants typiques et réciproquement. Les travaux portant sur l'inclusion des jeunes enfants en situation de handicap montrent qu'ils sont souvent plus isolés, ont moins d'amis, et ont davantage de relations avec les adultes qu'avec leurs pairs du même âge. Ils sont gênés pour s'ajuster à l'autre et trouver leur place au sein du groupe d'enfants (Chen et al. , 2019 ; Guralnick et al. , 2007 ; Odom et Diamond, 1998). Cette difficulté à interagir avec des pairs d'une même classe d'âge perdure à l'âge scolaire : les travaux montrent la nécessité d'appréhender les relations entre enfants selon une approche écologique prenant en considération ce qu'il se passe en classe, articulé aux autres sphères extra-scolaires. L'attention portée par les adultes à ces relations entre les enfants, qu'ils soient d'âge scolaire ou plus jeunes, constitue à ce titre un contexte particulièrement favorable à leur développement.