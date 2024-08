Le plus doux des poisons Tome 3 : La plus tendre des trahisons

Dans la conclusion haletante de cette trilogie, la guerre envahit Orkena... Zahru pourra-t-elle y faire face sans se perdre elle-même ? Forte de la magie divine héritée de son sacrifice, Zahru gouverne seule Orkena. Elle s'apprête à mettre un terme pacifique au conflit historique qui oppose le royaume à Wyrim, mais ses alliés refusent de lui apporter leur soutien si Kasta ne règne pas à ses côtés. Alors que les pièges et les trahisons poussent Zahru à des stratégies de plus en plus sombres, elle finit par se demander si Kasta n'a pas toujours eu raison ; peut-être la paix n'a-t-elle jamais été une véritable option... Le salut d'Orkena ne pourra-t-il se gagner que si Zahru devient le monstre dont son peuple a besoin ? "Une fois de plus, Natalie Mae captive ses lecteurs avec sa prose vive et fluide, son merveilleux trio de protagonistes et sa profusion de secrets, de menaceset de comportements suspects. ". . Culturefly