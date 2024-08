Je découvre la fermentation. Du vivant dans mon assiette !

Complet et précis, ce petit ouvrage permet de s'initier en toute simplicité et en toute sécurité à la fermentation des aliments, une technique de conservation ancestrale, favorisant le bien-être intestinal et la santé de manière plus générale. Une quarantaine de recettes, classiques ou plus originales, à base de légumes, fruits, céréales, lait ou légumineuses, nous permettront d'apprendre à préparer choucroutes, kimchi, pain au levain, kéfirs, yaourts, vinaigre aux pommes, ketchup, etc.