DEAP Auxiliaire de puériculture. Exercices corrigés. 5 blocs de compétences, 11 modules de formation, 6e édition

Un entraînement efficace au DEAP L'obtention du Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (DEAP) est conditionnée par la validation de 10 modules de compétences répartis en 5 blocs, établis par le référentiel de formation des auxiliaires de puériculture de juin 2021. Pour aider l'élève auxiliaire de puériculture à préparer ses épreuves en toute sérénité, ce livre porpose un entraînement ciblé et efficace, avec : - plus de 1200 exercices variés classés par bloc, module puis par thème (la santé, la naissance, l'accompagnement des parents, etc) ; - des études de situation basées sur la praitque professionnelle en multi-accueil, à l'hôpital ou en PMI ; - des sujets blancs pour chaque bloc, afin de s'auto-évaluer dans les conditions réelles d'examen ; - des conseils méthodologiques. Véritable cahier d'exercices dans lequel il est possible d'écrire, ce livre accompagnera l'élève dans toute son année d'études en institut de formation d'auxiliaire de puériculture (IFAP).