Entretien avec le jury. 350 questions sur les collectivités territoriales, Catégorie C, Edition 2025-2026

Un entraînement intensif sur les collectivités territoriales et sur 8 métiers pour faire la différence le jour J lors de votre oral ! Pour réussir l'oral des concours et examens professionnels de catégorie C de la fonction publique territoriale en 2025-2026, ce livre propose un entraînement intensif sous la forme de 340 questions-réponses : - les questions que le candidat se pose avantl'entretien : déroulement de l'épreuve, comment valoriser ses compétences et comment présenter son parcours professionnel ; - les questions que le jury peut poser au candidat durant l'entretien sur les thèmes suivants : environnement territorial, environnement professionnel, questions par métiers (exemples de questions posées le jour J : Qu'est-ce que le CNFPT ? , Quel est le rôle du préfet ? Combien y-a-t-il de départements et de régions en France ? ). Pour chaque question, des réponses en schémas, synthétiques et précises reprenant les principaux points du programme à maîtriser, accompagnées des erreurs à éviter. Le livre contient aussi tous les principaux sigles à connaître. + Offert en ligne : une simulation d'entretien.