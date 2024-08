CAP Accompagnant éducatif Petite enfance (AEPE). Epreuves professionnelles. Entraînement intensif 1000 QCM et exercices corrigés, Edition 2025-2026

Tous les outils pour s'entraîner aux épreuves professionnelles (EP1, EP2, EP3) du CAP Accompagnant éducatif Petite enfance ! Une préparation efficace pour vous entraîner aux épreuves professionnelles (EP1, EP2, EP3) du CAP Accompagnant éducatif Petite enfance et les aborder sereinement : - tout pour acquérir la méthode avec un accompagnement pas à pas et des conseils pratiques pour acquérir les bons réflexes méthodologiques ; - tout pour vous entraîner de manière intensive avec + de 1 000 QCM, QROC et questions en situation pour valider vos connaissances sur tout le programme ; - tout pour vous mettre dans les conditions du jour J avec des sujets types d'examens (exemples de fiches pour l'EP1, questions écrites pour l'EP2, session 2023 incluse) et exemples de projets d'accueil pour l'EP3) et des exemples de questions posées par le jury le jour de l'épreuve. Offert en ligne : - 50 QCM interactifs ; - 10 mises en situations professionnelles commentées ; - + d'annales corrigées.