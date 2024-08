Paris, les héroïnes oubliées de la Libération. Hommages aux oubliées de l'histoire

Un hommage à ces femmes qui étaient à Paris pendant l'Occupation et ont participé chacune à leur manière à libérer la capitale du joug allemand. Elles étaient commerçantes, infirmières ou artistes. Ouvrières, journalistes ou enseignantes... A Paris, aux heures sombres de l'Occupation, chacune à leur manière, elles ont lutté contre le joug allemand et les lois de Vichy. Issues de toutes les couches de la société, venues de tous les horizons, ces femmes se sont impliquées, parfois les armes à la main, dans des missions, petites ou grandes, mais toutes dangereuses et résolument nécessaires. Certaines sont honorées ici et là dans les rues de la capitale par des plaques commémoratives, rappelant combien elles se sont battues. A leurs risques et périls. Jusqu'à en mourir. Pourtant, la plupart d'entre elles restent des inconnues. Quant à celles dont le nom n'est écrit nulle part, elles ont disparu des mémoires. Ces Oubliées méritaient leurs portraits. Inscrit dans l'évocation d'hier et dans l'émotion d'aujourd'hui, quatre-vingts ans après la Libération de la capitale, ce livre retrace le parcours de ces héroïnes qui se sont levées pour dire : "non" ! Et "faire quelque chose ". Reconnaissante à jamais, l'auteure, parisienne et amoureuse de sa ville, leur rend hommage à travers une centaine de portraits et un magnifique texte d'ouverture où Paris parle à la première personne.