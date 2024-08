Dès que sa bouche fut pleine

Un premier roman truculent et ingénieux Dans un monde où les rapports entretenus au sexe et à la nourriture sont inversés, où faire l'amour est l'affaire de tous tandis que manger est intime, Laetitia s'ennuie avec Bertrand, l'homme qui partage sa vie et respecte scrupuleusement les recommandations officielles. Par désoeuvrement et soif de nouveautés, elle va s'inscrire à un cours de cuisine clandestin. Une quête d'émancipation ou l'héroïne se heurte à la pression de la société et de ses proches et au tabou d'une cuisine enfin libérée. Premier roman.