"J'ai fait plein de chutes, mais je remontais aussitôt". Sonia est née dans le Midwest. Dès l'enfance, elle a décidé de devenir entraîneuse de chevaux. Débute alors un long chemin pour trouver sa place au coeur de l'hippodrome, en compagnie des hommes qui ne l'épargnent pas : jockeys excessifs, lads violents, propriétaires exigeants, bagarres et tricheries sur le champ de courses... Malgré tout, il reste ce lien magique avec les chevaux, qu'elle choie, qu'elle guide parfois jusqu'à la victoire. Sonia raconte tout, sans fard, dans une émotion pure. Cavaler seule, écrit à partir d'une histoire vraie, est un roman qui se lit au triple galop et nous emporte de souvenir lumineux en récits dramatiques. Dans ses pages se révèlent un monde fascinant et le parcours d'une femme en lutte face aux obstacles - une impressionnante leçon de vie, portée par un style étincelant.