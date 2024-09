Séduction en Italie - L'héritier de Luca Cavallari - Promesse et passion Prix Choc Séduction en Italie, Chantelle Shaw Alors qu'elle profite de douces vacances en Italie, Orla se retrouve face à Torre Romano. Cet homme, qui lui a fait toucher le firmament avant de la rejeter huit ans plus tôt, n'a rien perdu de son arrogance ! Hélas, tandis qu'elle ne songe qu'à le fuir, Orla découvre que c'est dans la luxueuse demeure de Torre qu'elle va devoir séjourner... L'héritier de Luca Cavallari, Angela Bissell Luca Cavallari obtient toujours ce qu'il veut. Aussi, quand il découvre qu'il a un fils de quatre ans, est-il déterminé à réunir dans son vaste domaine sicilien l'enfant et sa mère ! Convaincre la douce Annah ne sera pas une mince affaire, mais il y parviendra, il en est sûr. Oui, il légitimera son héritier, à force de séduction. Et surtout... en épousant Annah ! Promesse et passion, Clare Connelly Fille d'un puissant homme d'affaires, Emmeline étouffe dans son cocon luxueux. Pour être libre, elle est prête à tout - et même à contracter un mariage de convenance avec Pietro Morelli. Si le protégé de son père fait preuve d'une rare arrogance, il sera pour elle le mari idéal. Jamais il ne sera question entre eux de sentiments et leur union restera platonique. A moins que la passion s'en mêle...