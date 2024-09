L'amour au coeur des vignes ; Scandaleux échange

L'amour au coeur des vignes, Maisey Yates En tant qu'ambassadrice des vins Maxfield, Emerson a toujours obéi à ses proches dans le but de protéger le prestige du vignoble familial : elle s'apprête d'ailleurs à épouser un homme choisi par son père. Jusqu'au jour où elle rencontre Holden McCall, le nouveau responsable de la partie ranch du domaine. Immédiatement envoûtée par sa puissance virile, elle ignore cependant que le véritable dessein de Holden est de la séduire dans le but de détruire l'empire Maxfield... Scandaleux échange, Fiona Brand Nick Messena vient de l'abandonner pour la seconde fois ! Sophie ne peut apaiser sa colère. Elle aurait dû s'écouter et ne pas céder à ses sentiments pour cet homme, qui semble prendre plaisir à souffler le chaud et le froid avec elle, depuis un an... Et comme si cela ne suffisait pas, elle ne peut même pas l'éviter, puisque, désormais milliardaire, il est le partenaire financier principal du business de sa famille. Romans réédités