You Need To Exist. Un livre à aimer et à détruire

QUI ES-TU VRAIMENT ? Pour beaucoup d'entre nous, c'est la question la plus difficile du monde. Ce livre est là pour t'aider à trouver la réponse. Il est là pour accueillir ce que tu aimes chez toi, détruire tes insécurités les plus profondes et défier tes plus grandes peurs. C'est un livre que tu peux... déchirer, dessiner, brûler & créer. C'est un livre qui terminera en mille morceaux si tu lui donnes tout ce que tu as. C'est un livre pour toi. Alors, je te le demande encore une fois... Qui es-tu VRAIMENT ? IL EST TEMPS DE TROUVER LA REPONSE.