Aimer sainement. En finir avec les dynamiques toxiques dans le couple

En finir avec les dynamiques toxiques dans le couple L'amour est trop compliqué pour toi ? Tu t'es déjà posé cent fois la question sur la façon de faire durer une relation dans le temps, de tomber amoureuse ou amoureux sainement ? Tu vis des schémas répétitifs et tu souhaites comprendre tes mécanismes relationnels ? Mais comment se libérer des dynamiques toxiques ? Comment penser l'amour hétérosexuel autrement qu'à travers nos représentations du couple idéal et le prisme du système patriarcal ? Après avoir interrogé nos façons d'aimer et donné sa perception des relations amoureuses, Amal te délivre ses conseils et de nombreux exercices d'introspection pour t'aider dans ta déconstruction et te guider sur le chemin d'une relation saine, apaisée, spontanée et égalitaire.