Plantes des moines

Depuis de nombreux siècles, les moines utilisent les plantes pour soulager les maux du corps et de l'esprit. Des vins médicinaux aux élixirs, les moines et les moniales se servent de la nature et de ses nombreuses vertus pour réaliser des remèdes aux propriétés extraordinaires ! Riche de leur savoir-faire ancestral, ce magnifique livre illustré vous offre toutes les clés afin de cultiver les plantes idéales et de concocter les meilleures recettes pour vous soigner. Plongez dans le jardin des simples et découvrez les connaissances millénaires des moines : - Les grands principes de l'herboristerie pour se sentir mieux simplement et naturellement grâce aux plantes médicinales. - Le savoir-faire traditionnel des moines, de la culture des jardins à la spiritualité de ces lieux sacrés. - Décoctions, tisanes ou potions : + de 70 recettes pour apaiser tous les maux du quotidien. Céline d'Auria est herboriste diplômée et chroniqueuse audiovisuelle. Elle dirige l'Ecole des Plantes Flores Aurei à l'abbaye d'Orval, en Belgique, où l'on réapprend, autour du jardin médicinal, à préparer des remèdes naturels, simples et efficaces, contre les maux les plus fréquents. Son amour des plantes qui soignent, son intérêt complémentaire pour la manière dont elles affectent les émotions, la pensée et les perceptions, sont au service d'une reprise en main de la santé au quotidien, tenant compte de notre intégralité.