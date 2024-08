Terre, Air, Feu et Eau. 75 techniques pour pratiquer avec les éléments

Le guide de référence de la magie naturelle Dans cet ouvrage passionnant, découvrez la puissance de la Terre, de l'Air, du Feu, de l'Eau, et comment en faire des outils magiques efficaces au quotidien. A travers les différentes techniques proposées par l'auteur, transformez votre vie et votre monde en faisant ressortir les qualités exceptionnelles de ces quatre éléments. Dans ce guide, vous découvrirez : - les bases de la magie élémentale et de la magie naturelle ; - 75 sorts et rituels à réaliser quand vous en ressentez le besoin ; - comment créer vos propres rituels de magie. Les quatre éléments n'auront plus de secrets pour vous !