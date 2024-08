L'essentiel des finales de Tours

Aux échecs, les fins de partie les plus fréquentes sont celles où, outre les Rois, ne restent que des Tours et des pions. Or, elles sont très variées et difficiles à jouer, au point qu'il est pratiquement impossible de s'y retrouver sans un bon guide. Vincent Moret réussit le tour de force de rendre très claires les finesses des positions clés qui vous permettront de vous orienter dans ce labyrinthe. Le plus digeste de tous les livres sur les finales de Tours !