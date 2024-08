Les inventeurs lorrains

736 inventeurs lorrains jusqu'à la fin du XIXe siècle, pour la plupart inconnus du grand public et néanmoins acteurs de l'évolution des connaissances et des techniques ayant apporté la modernité d'aujourd'hui. L'être humain a depuis toujours cherché à améliorer son quotidien et celui de ses proches en essayant de simplifier les gestes répétitifs, par l'observation de son environnement et des expériences, participant ainsi à l'évolution de la société qui l'entoure. Le XIXe siècle, par le développement de l'industrie et la diffusion des connaissances a été le ferment de toute une génération avide de découvertes. Mais ce XIXe siècle n'était-il pas la continuité de l'élan du siècle qui l'avait précédé : "le Siècle des Lumières". Retrouvez les inventeurs de la Lorraine tels que : Georges Aimé (thermomètrographe), Nicolas Allmand (clavecin), François André (machine à battre des céréales) ou encore l'histoire des Cristalleries de Baccarat.