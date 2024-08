Le salut au féminin. Marie, Notre-Dame du bel amour - Veillée de Noël

Marie, Notre-Dame du bel amour On trouve dans l'Evangile quelques indications précieuses pour découvrir qui est Marie et décider de s'adresser à elle dans la prière. Mais c'est surtout la foi chrétienne qui nous porte. Sans laquelle on n'oserait rien dire, ou presque. Ce qui me frappe le plus, c'est son élection d'amour dans le récit de l'Annonciation. Je me propose dans ces pages de manifester ce que la grâce et la gloire de la maternité divine de Marie permettent de dire sur le salut de Dieu au féminin - formule que j'aime particulièrement. A notre époque justement sensible au féminisme, il importe grandement de voir que la destinée grandiose de Marie rejaillit sur toutes les femmes. Mais pourquoi et comment ? Plusieurs poésies essayent d'exprimer elles aussi cette intuition. Veillée de Noël Des personnages bibliques, qui ont été contemporains de Jésus, et très proches de lui, se retrouvent à Ephèse, pour une veillée de Noël quelques années après son Ascension. Ils dialoguent, entre eux et pour le public présent, sur leur foi au Christ Jésus et leur attachement souverain à sa personne, à partir principalement de cette interrogation : Pourquoi Dieu s'est-il incarné ? Quel est le sens de la venue de Jésus parmi nous sur la terre ? Ferveur spirituelle et réflexion théologique intense habitent cette conversation, ponctuée par des chants et de la musique. Nombreuses citations de la Bible. (une vingtaine de pages seulement)