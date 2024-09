Moi, Umamah, petite-fille du prophète Mahomet

Sept mois après le décès du Prophète Mahomet, en l'an 11 de l'Hégire (633 du calendrier chrétien), la jeune Umamah – petite-fille du Prophète – retourne à Médine, qu'elle a quittée depuis des années. Elle y retrouve sa tante Fâtima, qui compte parmi les premières musulmanes. Si le nom de Fâtima est bien connu, celui de sa nièce Umamah est quasiment oublié. Pourtant, le Prophète Mahomet a dit qu'elle était la personne qu'il aimait le plus au monde. A travers des regards féminins et en s'appuyant sur les traditions et récits anciens, ce livre donne à voir sous forme romanesque l'émergence de l'Islam et le rôle souvent insoupçonné que les femmes y ont joué.