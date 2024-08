Eglise synodale : Risques et opportunités. Parole, Sacrement, Charisme

Que nous réserve l'avenir d'une Eglise synodale ? La conversion missionnaire ou la confusion ? Les esprits s'agitent autour de ces questions, car le peuple de Dieu est convoqué à un rendez-vous avec l'histoire sous la tente inconfortable de la synodalité. Nous sommes donc occupés et préoccupés à transformer ou à réformer cette Eglise d'après les besoins du temps, d'après les critiques des adversaires et nos propres modèles, écrivait jadis von Balthasar : "Mais ne perdons-nous pas de vue l'unique modèle parfait, l'archétype ? Ne devrions-nous pas, dans nos réformes, garder constamment le regard fixé sur Marie, nullement pour multiplier dans notre Eglise les fêtes, les dévotions mariales, a fortiori les définitions, mais simplement pour savoir nous-mêmes ce que sont en réalité l'Eglise, l'esprit ecclésial, le comportement ecclésial ? " Questions transversales qui défient les choix à faire pour remettre en chantier les structures et la place de la femme dans l'Eglise !