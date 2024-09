Trace et efface ABC 123

Ce livre contient toute l'information essentielle pour l'apprentissage de l'écriture. Avec sa surface lavable, il est possible de se pratiquer, d'effacer et de tout recommencer ! L'enfant apprendra dans ce livre : Comment tenir son crayon Tracer sur des pointillés Les lettres de A à Z Les majuscules et les minuscules Les chiffres et les nombres de 1 à 20 Des activités amusantes Ce livre contient toute l'information essentielle pour l'apprentissage de l'écriture. Avec sa surface lavable, il est possible de se pratiquer, d'effacer et de tout recommencer ! L'enfant apprendra dans ce livre : Comment tenir son crayon Tracer sur des pointillés Les lettres de A à Z Les majuscules et les minuscules Les chiffres et les nombres de 1 à 20 Des activités amusantes