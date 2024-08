Les Sarments de la colère

1866, Augustin Mazel, fier paysan cévenol, se résigne à descendre dans la plaine viticole du pic Saint-Loup, pour les vendanges au domaine du marquis de Frontillargue. Des années plus tard, son fils cadet Adrien y apprend le travail de la vigne, et fait la rencontre de Camille, petite-fille du marquis. Tout oppose le jeune ouvrier agricole et la riche héritière. Pourtant, un secret les unit depuis l'enfance, et ils vont s'aimer envers et contre tout. Lorsque Adrien part cinq ans pour l'armée, Camille est mariée de force. Mais la passion du jeune homme pour la vigne est comme celle qui l'attache à Camille : sincère, intense, éternelle. Dès lors, les deux amoureux n'auront de cesse de se retrouver, tandis que le fléau du phylloxéra s'abat sur la vigne et que bientôt gronde la révolte des gueux qui conduira à la guerre du vin...