Cahiers de Littérature Orale N° 91-92/2022 : Donner de la voix : slogans et chants contestataires

Comment les slogans, les chants et les cris de foule sont investis et utilisés pour porter la voix de la contestation. Les slogans, chants contestataires et cris de foule dont ce numéro se fait l'écho fleurissent sur les murs, les banderoles, dans les bouches, résonnent en nous. Ils disent le mécontentement des manifestants en mobilisant le corps et la voix - mais aussi le silence : le silence des manifestants de la Place Tahir, celui des sourds qui scandent en silence. Ce numéro explore plusieurs performances comme autant d'éléments incontournables de l'action contestataire et militante. Des rues de Bruxelles, de Paris, de Kourou et de Oaxaca, en passant par l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Maroc ou l'Italie, il souhaite redonner de l'épaisseur à l'expression donner de la voix.