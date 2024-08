Allemagne d'aujourd'hui N° 248, avril-juin : La mémoire du colonialisme allemand

Propulsé au coeur de l'actualité outre-Rhin suite à la reconnaissance du génocide Herero par le gouvernement fédéral en 2021, le colonialisme allemand est un sujet encore peu connu en France. Le présent ouvrage est peut-être l'un des plus exhaustifs sur ce sujet, puisqu'il traite de quasi toutes les anciennes colonies allemandes en Afrique et en Asie. Il analyse la culture mémorielle ("Erinnerungskultur") de ce passé, et met l'accent sur la question de la responsabilité de l'Allemagne d'aujourd'hui.