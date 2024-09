Une initiation à l'économie avec Leontief. Un outil pour la transition écologique et énergétique

Une analyse économique pour répondre aux enjeux majeurs de la vie économique actuelle Cet ouvrage initie les étudiants (Licence d'économie, CPGE, IAE) aux travaux de Wassily Leontief, prix Nobel d'économie 1973, sur l'analyse input-output. Cette analyse décrit l'interdépendance des activités économiques à partir de ses différentes branches (l'automobile, la sidérurgie, la chimie, la pharmacie). Ainsi, pour produire une voiture, il faut de l'acier, des pneus, du verre, du plastique ; il faut également du travail. De plus, pour produire de l'acier, on utilise d'autres inputs comme le fer, l'électricité... et, au travail directement utilisé par le constructeur automobile, s'ajoute le travail, indirect, nécessaire à la fabrication de l'acier, des pneus, du verre, du plastique. La spécificité de cette analyse est donc de prendre en compte les données technologiques de la production dans les différentes branches du système productif, données complétées aujourd'hui par l'émission de pollution et la consommation d'énergie. Cette analyse conduit à déterminer la valeur-travail, le contenu en travail, direct et indirect, des différents biens et services produits, et cela vaut également pour la valeur-pollution et la valeur énergie des biens.