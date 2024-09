Le petit programme pour améliorer l'attention, les compétences sociales, la gestion émotionnelle. Programme de méditation en 8 semaines, 13 méditations audio

Les vertus cognitives de la méditation sont désormais bien connues, mais sa pratique est exigeante et demande une pratique assidue et suivie... pas toujours facile avec les enfants ! Julie Bosson a construit, pour les enfants de 5 à 10 ans, un programme de 8 séances composées chacune de : une phase de relaxation/induction des exercices de respiration etc. En 8 semaines, les enfants amélioreront leur attention, leur gestion émotionnelle, etc. Le livre est accompagné de 8 séances audio complètes accessibles par flashcode. "Le programme de Julie Bosson est [...]" Dr Steven Laureys