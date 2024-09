Comment mieux superviser les étudiants en sciences de la santé dans leurs stages et dans leurs activités de recherche ?

Ce livre a été conçu afin de permettre aux professionnels de santé impliqués dans la supervision des stages et l'encadrement des étudiants dans leur démarche de recherche d'accomplir leurs missions pédagogiques. A quoi doit servir le stage dans la formation des étudiants en sciences de la santé ? Comment aider vos étudiants à développer leur raisonnement clinique ? Comment évaluer les étudiants en stage ? Comment reconnaître les étudiants en difficulté et les aider ? Quel est le rôle du superviseur à chaque étape d'un travail de recherche conduit par un étudiant ? Comment aider vos étudiants à construire un questionnaire de recherche ? Comment aider vos étudiants à analyser des données de recherche qualitative ? Comment offrir à vos étudiants une rétroaction utile et pertinente ? Ces questions sont abordées de façon résolument pratique et utilitaire, faisant de cet ouvrage le partenaire privilégié de tous les professionnels de santé de terrain, amenés à développer de nouvelles compétences pédagogiques. Nouveautés de cette édition : des chapitres actualisés et enrichis de nouveaux sujets comme le bien être des étudiants en stage (le thème est d'actualité) et le plaisir dans la réalisation d'un travail de recherche de nombreux exemples des conseils pratiques des renvois internes et externes (QR codes) un glossaire de + de 250 termes une bibliographe augmentée de 200 références